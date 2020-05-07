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Стала відома дата відновлення Ліги чемпіонів

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Дата відновлення Ліги чемпіонів
Дата відновлення Ліги чемпіонів / ФК "Динамо"

6 травня в УЄФА відбулася неофіційна відеоконференція за участю президентів багатьох найсильніших клубів, на якій керівники європейського футболу в черговий раз підтвердили, що збираються дограти Лігу чемпіонів 2019/20.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Ювентусом" і "Ліоном" може відбутися 8 серпня. Про це стверджує RMC Sport.

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Поєдинок відбудеться за умови, що це буде безпечно. Нагадаємо, що перший поєдинок у Франції завершився перемогою "ткачів" (1:0).

Що відомо про відновлення єврокубків

За попередньою інформацією, УЄФА планує дограти матчі єврокубків у серпні, коли будуть завершені національні ліги.

Перенесені матчі-відповіді 1/8 фіналу пропонується провести 7-8 серпня.

Подальші поєдинки будуть проводитися кожні три дні з тим розрахунком, щоб фінал відбувся 29 серпня.

При цьому стадії 1/4 та 1/2 фіналу проводитимуть на нейтральних полях одним матчем, щоб дограти їх за два тижні.

Також буде перенесено старт нового сезону. Перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/21 мають стартувати у вівторок, 20 жовтня. Лігу Європи планується почати 22 жовтня.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Ювентус УЄФА Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Ліга чемпіонів Футбол Спорт
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