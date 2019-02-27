Стала відома дата жеребкування другого етапу УПЛ: хто зберігає шанси потрапити у топ-6

Поділ команд УПЛ на дві шістки відбудеться у вівторок, 5 березня. Перша шістка буде вести боротьбу за чемпіонство та місця у єврокубках, у той час як друга – за збереження місця в УПЛ.

Команди поділяться на дві шістки по закінченні першої частини чемпіонату, коли буде зіграно 22-ий тур УПЛ – 16-17 березня.

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Перші шість команд у турнірній таблиці будуть боротися за перемогу в чемпіонаті України та можливості представляти нашу країну в Лізі чемпіонатів та Лізі Європи. Поки місце у топ-6 собі гарантували лише донецький "Шахтар" та київське "Динамо".

Друга шістка боротиметься за збереження місця в УПЛ на наступний сезон. При цьому остання команда вилетить напряму у Першу лігу, а ще дві – через матчі плей-офф з командами з нижчого дивізіону. Одеський "Чорноморець" та "Арсенал-Київ" втратили шанси потрапити у топ-6, відтак будуть боротися у другій шістці.