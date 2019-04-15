Стала відома космічна сума, яку ПФК "Суми" заробили на договірних матчах

Глава Комітету ФФУ з етики та чесної гри Франческо Баранка розповів про деталі розслідування договірних матчів, організованих ПФК "Суми", який на тижні був позбавлений професійного статусу.

За словами Баранки, на "договорняках" за участю клубу різними особами було зароблено близько 10 мільйонів євро.

Читайте також: Скандал навколо ФК "Суми": клуб заперечує позбавлення професійного статусу та готується до матчу

"Суми" займалися двома видами матч-фіксінгу: підкуп арбітрів або суперника, або ж ставки на свою перемогу. Тоді "Суми" перемагали, а ставка приносила прибуток. Та коли вони не платили арбітрам і поступалися, то грали проти себе на контору, робили на цьому гроші. Тобто ФК "Суми" заробляли і на своїх поразках, і на своїх перемогах", – зазначив Франческо Баранка.

"Суми" – це одна з найрезонансніших справ в Європі, пов’язаних з договірними матчами. Вони робили ставки і в Україні, і за кордоном, але переважно це відбувалося на азійських букмекерських ринках. Якщо говорити про оцінки того, скільки вони заробили на цих оборудках, то мова йде про 10 мільйонів євро,

– розповів Баранка в ефірі програми "Великий футбол".

До слова, сумчани протягом 1,5 року брали участь в договірних матчах і за цей час зіграли близько 30 матчів з "потрібним" результатом.

У листопаді минулого року Генпрокуратура направили в Комітет етики і чесної гри ФФУ офіційний лист з доказами участі ПФК "Суми" в договірних матчах.

У квітні КДК ФФУ позбавив ПФК "Суми" статусу професійного футбольного клубу, а президент клубу Ростаслав Козар, тренер Олександр Севідов і футболісти Олег Давидов, Єгор Луговий, Тарас Дурай, Сергій Гаращенков отримали довічну дискваліфікацію.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram