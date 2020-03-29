Стала відома несподівана причина, чому Хачеріді не грає за брестське "Динамо"

Брестське "Динамо" у другому турі чемпіонату Білорусі обіграло "Слуцьк" (1:0). Після гри головний тренер чемпіонів Сергій Ковальчук розповів, чому за команду поки не грає досвідчений легіонер Євген Хачеріді.

У 2020 році чемпіони Білорусі провели вже п'ять офіційних зустрічей, але Хачеріді так і не вийшов на поле – в двох з них українець сидів у запасі, а в трьох, включаючи два останні поєдинки, навіть був відсутній у заявці.

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"Хачеріді на тренуванні зламав палець, йому наклали гіпс. Тому поки він поза грою", – сказав Ковальчук в ефірі телеканалу "Білорусь 5".

"Динамо" Брест обіграло "Слуцьк" завдяки голу Мілевського. Це перша результативна дія гравця в сезоні 2020. Футболіст відзначився забитим м'ячем зі штрафного після скидання головою Олександра Нойка.

Мілевський відіграв в Слуцьку 79 хвилин, а український півзахисник Олександр Нойок – весь матч.

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