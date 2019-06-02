Стала відома причина аварії, в якій заживо згорів відомий футболіст

Іспанський футболіст Хосе Антоніо Реєс загинув в автомобільній аварії вранці в суботу, 1 червня.

Причиною загибелі Реєса і його двоюрідного брата в ДТП могло стати перевищення швидкості, повідомляє місцеве видання El diario de Sevilla.

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За інформацією джерела, Mercedes Brabus S550 Рейеса вилетів за межі траси і загорівся. При цьому швидкість руху автомобіля в цей момент, імовірно, складала 200 км/год.

The moment of raising the car of the late player Antonio Reyes burning completely as a result of high speed and collision with concrete barrier of the type Mercedes Prabus S550#arsenal #RealMadrid #reyes



pic.twitter.com/jcXiXXOtH2 — google sports (@kboresli) 1 июня 2019 г.

За "Севілью" Реєс виступав з 2004-го до 2007 року. Згодом він повернувся до цього клубу у 2012 році. І виступав за "Севілью" до 2016 року. Також в його кар'єрі були англійський "Арсенал", мадридські "Реал" та "Атлетіко", португальська "Бенфіка", а також "Еспаньйол". Останнім клубом футболіста був "Естрамадура". Виступав і за збірну Іспанії.

За свою кар'єру Хосе Антоніо Реєс ставав чемпіоном Англії та Іспанії, вигравав Кубки Англії, Іспанії та Португалії, п'ять разів перемагав у Лізі Європи, і ще один – у Суперкубку УЄФА.

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