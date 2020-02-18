Стала відома причина смерті українського фігуриста Миколи Бондаря, який працював у Китаї

Відомий український фігурист Микола Бондар раптово пішов з життя у віці 29 років.

Спорт24 писав, що Микола останнім часом працював тренером у Китаї, в місті Сучжоу (знаходиться недалеко від Шанхая).

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За уточненою інформацією, помер чоловік у Києві. Прощання з Миколою Бондарем відбудеться у середу, 19 лютого, о 11:00 в Київському крематорії (вул. Байкова, 16).

Причиною смерті називається зупинка серця у сні. Фігурним катанням почав займатися в 1996 році у тренера Марини Амірханової. Дуже підтримував захоплення сина його тато. Причетні до фігурного катання люди відзначають, що особливо вишуканими у виконанні Миколи були "метелики".

Микола Бондар – бронзовий призер чемпіонату України 2008, учасник юніорського чемпіонату світу 2007/2008 та юніорських Гран-прі.