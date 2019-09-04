Стала відома сума трансферу Коноплянки в "Шахтар"

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Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / ФК "Шахтар"

Український півзахисник Євген Коноплянка перейшов з німецького "Шальке" в донецький "Шахтар". Однак сторони не повідомляли суми трансферу.

За даними видання Bild, "гірники" заплатили за Коноплянку лише 1,5 мільйона євро.

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Така незначна сума пояснюється тим, що в українця влітку 2020 року закінчувався контракт з "Шальке". Таким чином німецький клуб не лише відбив хоч частину коштів за гравця (він перейшов влітку 2017 року за 12,5 мільйона євро), але й зекономив на його зарплаті. Коноплянка отримував 5 мільйонів за сезон.

Нагадаємо, Коноплянка підписав угоду з "Шахтарем" на три роки. Гравець вже визначився з номером, під яким виступатиме в клубі.

 

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Євген Коноплянка Шахтар Трансфери Шальке Футбол
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