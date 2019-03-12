Стала відома вартість квитків на бій Ломаченко – Кролла

Вже 12 квітня український боксер Василь Ломаченко зустрінеться з Ентоні Кроллою у Лос-Анджелесі. Квитки на цей матч надійшли у продаж.

На бій між чемпіоном світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі Василем Ломаченком та британцем Ентоні Кроллою квитки коштують від 52 доларів. Найдорожчий квиток любителям боксу обійдеться в 310,5 доларів.

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12 квітня Ломаченко проведе захист чемпіонських титулів WBA та WBO у легкій вазі проти Ентоні Кролли, який є обов'язковим претендентом. 32-літній британський боксер у професійній кар'єрі виграв 34 бої (13 з них – нокаутом) та шість програв. Ще три поєдинки завершилися у нічию.

Букмекери розпочали прийом ставок на бій Ломаченка з Кроллою. Василь є фаворитом у цьому бою. При цьому майже абсолютним.