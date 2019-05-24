Стали відомі дати перехідних матчів УПЛ

24 травня у приміщенні Будинку футболу пройшло жеребкування матчів плей-офф УПЛ. Відтак визначилися дати та господарі поля в матчах плей-офф

Згідно з жеребом, 11-та команда з УПЛ зіграє з 2-ою з ПФЛ, а 10-та команда – з 3-ою. Перехідні матчі відбудеться 4 та 8 червня. У першому матчі господарем буде клуб з УПЛ. Матч-відповідь – на полі команди з Першої ліги.

Поки невідомо, хто з команд зіграє у перехідних матчах. Серед претендентів з команд УПЛ, то перехідні матчі можуть зіграти одеський "Чорноморець" (25 очок), "Арсенал-Київ" (26 очок), львівські "Карпати" (29 очок) та донецький "Олімпік" (32 очки). До кінця чемпіонату залишилося зіграти два тури. А одна з команд ("Чорноморець", "Арсенал" чи "Карпати"), яка займе останнє місце, вилетить напряму в Першу лігу.

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Щодо команд Першої ліги, які претендують на перехідні матчі в УПЛ, то їх теж три. Це "Колос" з Ковалівки, луцька "Волинь" та харківський "Металіст". Всі три команди мають по 51 очку, а попереду лише один тур. "Колос" вдома зіграє проти "Оболонь-Бровар", а "Волинь" та "Металіст" на виїзді проти "Гірник-Спорт" та "Авангард" відповідно. матчі заплановані на 25 травня.

Варто нагадати, що перед тим "Дніпро-1" виграв Першу Лігу та гарантував собі вихід в УПЛ на наступний сезон.