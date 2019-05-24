Стали відомі дати перехідних матчів УПЛ

31 Читать новость на русском
"Карпати" та "Олімпік" можуть зіграти перехідні матчі
"Карпати" та "Олімпік" можуть зіграти перехідні матчі / ФК "Карпати"

24 травня у приміщенні Будинку футболу пройшло жеребкування матчів плей-офф УПЛ. Відтак визначилися дати та господарі поля в матчах плей-офф

Згідно з жеребом, 11-та команда з УПЛ зіграє з 2-ою з ПФЛ, а 10-та команда – з 3-ою. Перехідні матчі відбудеться 4 та 8 червня. У першому матчі господарем буде клуб з УПЛ. Матч-відповідь – на полі команди з Першої ліги. 

Поки невідомо, хто з команд зіграє у перехідних матчах. Серед претендентів з команд УПЛ, то перехідні матчі можуть зіграти одеський "Чорноморець" (25 очок), "Арсенал-Київ" (26 очок), львівські "Карпати" (29 очок) та донецький "Олімпік" (32 очки). До кінця чемпіонату залишилося зіграти два тури. А одна з команд ("Чорноморець", "Арсенал" чи "Карпати"), яка займе останнє місце, вилетить напряму в Першу лігу.

Читайте також: Київський "Арсенал" покарали матчем без глядачів через дії уболівальників

Щодо команд Першої ліги, які претендують на перехідні матчі в УПЛ, то їх теж три. Це "Колос" з Ковалівки, луцька "Волинь" та харківський "Металіст". Всі три команди мають по 51 очку, а попереду лише один тур. "Колос" вдома зіграє проти "Оболонь-Бровар", а "Волинь" та "Металіст" на виїзді проти "Гірник-Спорт" та "Авангард" відповідно. матчі заплановані на 25 травня.

Варто нагадати, що перед тим "Дніпро-1" виграв Першу Лігу та гарантував собі вихід в УПЛ на наступний сезон.

blog_ava
Зеленський скасував два укази Порошенка
сьогодні
13404
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Карпати ФК Арсенал-Київ ФК Чорноморець ФК Олімпік
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Прикарпаття" поступилося португальській "Бразі" в результативному матчі: відео
сьогодні 11:29 "Прикарпаття" поступилося португальській "Бразі" в результативному матчі: відео
665
Дарія Білодід отримала престижну нагороду від Cosmopolitan
сьогодні 11:02 Дарія Білодід отримала престижну нагороду від Cosmopolitan
459
Зіркові українські тенісистки дізналися перших суперниць на Roland Garros-2019
23 травня 21:56 Зіркові українські тенісистки дізналися перших суперниць на Roland Garros-2019
355
Росія дотиснула США на ЧС-2019 з хокею, Канада феєрично вирвала перемогу у Швейцарії: відео
23 травня 19:55 Росія дотиснула США на ЧС-2019 з хокею, Канада феєрично вирвала перемогу у Швейцарії: відео
1518
"Атлетіко" офіційно покидає чергова легенда клубу
23 травня 16:48 "Атлетіко" офіційно покидає чергова легенда клубу
552
Новини
Більше новин
Залиште відгук