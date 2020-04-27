24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Стали відомі дати проведення матчів плей-офф чемпіонату УХЛ

-
Дата плей-офф УХЛ
Дата плей-офф УХЛ

Чемпіонат Української хокейної ліги, як і весь світовий спорт, став на паузу. У зв'язку з пандемією коронавірусу, оголошеною ВООЗ, 17 березня сезон 2019/20 був припинений. Матчі 1/4 фіналу плей-офф відбулися без глядачів – учасниками півфіналу стали "Кременчук", "Донбас", "Дніпро" і "Білий Барс".

Спортивний департамент Української хокейної ліги затвердив дати проведення матчів півфінальної і фінальної серій плей-офф, які будуть зіграні до 4 перемог.

Читайте також Збірна України опустилася на свою найгіршу позицію в світовому рейтингу

Відповідно до регламенту, 3, 4 і 6 матчі будуть зіграні на полі команди з більш низьким номером посіву: "Кременчук" (1) – "Білий Барс"(4): 1, 2, 5, 6 вересня, в разі необхідності матчі також пройдуть 8, 10 і 12 вересня. "Донбас" (2) – "Дніпро" (3): 2, 3, 6, 7 вересня, в разі необхідності матчі також пройдуть 9, 11 і 13 вересня.

Перший матч фіналу відбудеться через два дні після закінчення останньої серії 1/2 фіналу, але не пізніше 16 вересня. Виходячи з цього, фінал чемпіонату УХЛ – Парі-Матч сезону 2019/20 пройде 16-17, 20-21 вересня, а в разі необхідності матчі так само відбудуться 23, 25 і 27 вересня.

У разі, якщо півфінальні серії завершаться після 4-6 матчів, фінальна серія буде розпочато раніше. Матч-відкриття ювілейного, п'ятого сезону Української хокейної ліги, буде зіграний 30 вересня.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Хокей
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Вечірня пробіжка: чим корисний біг вечорами
сьогодні , 10:42 Вечірня пробіжка: чим корисний біг вечорами
Назарій Дзюбановський
Футболістам у Німеччині заборонять займатися сексом
26 квітня , 15:03 Футболістам у Німеччині заборонять займатися сексом
Михайло Гема