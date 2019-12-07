Стали відомі деталі товариського матчу Україна – Франція перед Євро-2020

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Україна – Франція ймовірні дата та місце

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про потенційний спаринг збірної України з національною командою Франції.

Про це Андрій Павелко написав у Facebook.

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Є попередня домовленість з Французькою футбольною федерацією щодо проведення 27 березня зустрічі Франція – Україна в Парижі на арені "Стад де Франс". Остаточно питання вирішиться з підписанням угоди на наступному тижні,
– написав Павелко.

Раніше повідомлялося, що Україна проведе виїзний товариський матч з Францією, але французька федерація футболу ще не підтвердила це.

Також Спорт24 писав, що Польська футбольна асоціація затвердила, що місто Хожув прийме товариський матч між Україною та Польщею. Матч заплановано на 31 березня, проте УЄФА попросило перенести гру на 30 березня.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Євро-2020 Новини Франції
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