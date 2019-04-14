Стали відомі деталі травми Ломаченка після бою з Кроллою
Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василь Ломаченко отримав ушкодження у бою проти Ентоні Кролли.
Під час переможного нокауту, Ломаченко отримав травму. За попередньою версією в українця була зламана рука. Однак згодом після медичного огляду стало відомо, що у Василя Ломаченка лише вивих.
Варто побачити відео чемпіонського бою Ломаченко проти Кролли
"Вони повернули кістка на місце, три тижні в гіпсі, і він буде в порядку", – заявив менеджер українця Егіс Клімас.
Він очікує, що Ломаченко повернеться в ринг вже у вересні 2019 року. Цілком ймовірно, що українець проведе наступний бій за титул чемпіона за версією WBC. Сам Ломаченко після бою проти Кролли назвав ім'я боксера, з яким хоче провести бій.
Джерело: 24 Канал
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