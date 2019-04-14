Стали відомі деталі травми Ломаченка після бою з Кроллою

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василь Ломаченко отримав ушкодження у бою проти Ентоні Кролли.

Під час переможного нокауту, Ломаченко отримав травму. За попередньою версією в українця була зламана рука. Однак згодом після медичного огляду стало відомо, що у Василя Ломаченка лише вивих.

Варто побачити відео чемпіонського бою Ломаченко проти Кролли

"Вони повернули кістка на місце, три тижні в гіпсі, і він буде в порядку", – заявив менеджер українця Егіс Клімас.

Він очікує, що Ломаченко повернеться в ринг вже у вересні 2019 року. Цілком ймовірно, що українець проведе наступний бій за титул чемпіона за версією WBC. Сам Ломаченко після бою проти Кролли назвав ім'я боксера, з яким хоче провести бій.