Стали відомі деталі травми Зінченка: гравець не зіграє за збірну України проти Сербії
Гравець англійського "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко переніс операцію. Він пропустить матч України проти Сербії у відборі на Євро-2020.
Головний тренер "МанСіті" Пеп Гвардіола розповів деталі ушкодження Зінченка.
"Зінченко мав контакт з коліном і щось відчув у кістці. Йому довелося провести операцію на коліні. Він буде поза грою чотири-п’ять тижнів", – розповів Пеп Гвардіола.
Нагадаємо, українець отримав ушкодження перед матчем Ліги чемпіонів проти "Аталанти". Його команда у підсумку здобула розгромну перемогу, а за "Аталанту" забив інший українець Руслан Маліновський.
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Операцію Зінченку вже зробили. Для цього він відправився до лікарні в Барселоні.
Через ушкодження Зінченко не зіграє за збірну України у листопаді. 14 числа в "синьо-жовтих" запланований товариський матч проти Естонії в Запоріжжі. 17 листопада команда має зіграти на виїзді проти Сербії. українцям треба не програти у цьому матчі, щоб потрапити у перший кошик при жеребкуванні Чемпіонату Європи 2020 року.
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