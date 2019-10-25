Стали відомі деталі травми Зінченка: гравець не зіграє за збірну України проти Сербії

Гравець англійського "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко переніс операцію. Він пропустить матч України проти Сербії у відборі на Євро-2020.

Головний тренер "МанСіті" Пеп Гвардіола розповів деталі ушкодження Зінченка.

"Зінченко мав контакт з коліном і щось відчув у кістці. Йому довелося провести операцію на коліні. Він буде поза грою чотири-п’ять тижнів", – розповів Пеп Гвардіола.

PEP Zinchenko had contact with the knee and felt something in the bone. He has to stop for four or five weeks. He had (surgery) to clean the knee.



After the international break Rodrigo may be ready again. — Manchester City (@ManCity) October 25, 2019

Нагадаємо, українець отримав ушкодження перед матчем Ліги чемпіонів проти "Аталанти". Його команда у підсумку здобула розгромну перемогу, а за "Аталанту" забив інший українець Руслан Маліновський.

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Операцію Зінченку вже зробили. Для цього він відправився до лікарні в Барселоні.

Через ушкодження Зінченко не зіграє за збірну України у листопаді. 14 числа в "синьо-жовтих" запланований товариський матч проти Естонії в Запоріжжі. 17 листопада команда має зіграти на виїзді проти Сербії. українцям треба не програти у цьому матчі, щоб потрапити у перший кошик при жеребкуванні Чемпіонату Європи 2020 року.