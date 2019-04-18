Зірка збірної України видужав перед важливими матчами в чемпіонаті Англії

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі з командою.

Про це стало відомо з фото "містян" в офіційному Twitter.

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Зінченко займався без будь-яких обмежень з партнерами по "Манчестер Сіті", які у середу, 17 квітня провели важкий поєдинок Ліги чемпіонів з "Тоттенхемом" (4:3).

Таким чином, можна припустити, що головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола зможе розраховувати на Зінченка вже в найближчому матчі АПЛ з "Тоттенхемом" (20 квітня, початок – о 14:30).

Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко травмувався у матчі проти "Кардіффа". Українця на 19 хвилині замінив Кайл Уокер. Згодом виявилося, що у футболіста невелике розтягнення задньої поверхні стегна. Раніше сам Олександр заявляв, що йому на відновлення знадобиться близько десяти днів.

22-річний українець зіграв 23 матчі за "Манчестер" Сіті у всіх турнірах цього сезону, відзначившись 1 голом і 5 асистами.

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