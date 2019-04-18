Зірка збірної України видужав перед важливими матчами в чемпіонаті Англії

35 Читать новость на русском
Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / Фото з відкритих джерел

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко повернувся до тренувань в загальній групі з командою.

Про це стало відомо з фото "містян" в офіційному Twitter.

Читайте також: Гвардіола встановив суворий режим для українця Зінченка до кінця сезону

Зінченко займався без будь-яких обмежень з партнерами по "Манчестер Сіті", які у середу, 17 квітня провели важкий поєдинок Ліги чемпіонів з "Тоттенхемом" (4:3).

Таким чином, можна припустити, що головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола зможе розраховувати на Зінченка вже в найближчому матчі АПЛ з "Тоттенхемом" (20 квітня, початок – о 14:30).

Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко травмувався у матчі проти "Кардіффа". Українця на 19 хвилині замінив Кайл Уокер. Згодом виявилося, що у футболіста невелике розтягнення задньої поверхні стегна. Раніше сам Олександр заявляв, що йому на відновлення знадобиться близько десяти днів.

22-річний українець зіграв 23 матчі за "Манчестер" Сіті у всіх турнірах цього сезону, відзначившись 1 голом і 5 асистами.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Порошенко або Зеленський: рейтинги кандидатів на другий тур виборів в Україні
сьогодні
37755
Теги: Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті Спорт Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тренер "Тоттенхема" Почеттіно у стилі Роналду відсвяткував перемогу над "Ман Сіті": відео
сьогодні 19:26 Тренер "Тоттенхема" Почеттіно у стилі Роналду відсвяткував перемогу над "Ман Сіті": відео
595
Як замість кондитера стати чотириразовим переможцем Паралімпіади: історія Романа Павлика
16 квітня 18:27 Як замість кондитера стати чотириразовим переможцем Паралімпіади: історія Романа Павлика
Станіслав Безушко 258
ФК "Інгулець" – як за шість років дійти від аматорів до фіналіста Кубка України
сьогодні 16:30 ФК "Інгулець" – як за шість років дійти від аматорів до фіналіста Кубка України
Ігор Саджениця 528
Сексуальна українська легкоатлетка показала фігуру в купальнику: фото
сьогодні 14:33 Сексуальна українська легкоатлетка показала фігуру в купальнику: фото
2202
Визначилися учасники півфіналу Ліги чемпіонів: команди та дати матчів
сьогодні 08:50 Визначилися учасники півфіналу Ліги чемпіонів: команди та дати матчів
1091
Новини
Більше новин
Залиште відгук