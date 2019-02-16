Стали відомі імена претендентів на звання "Спортсмен року" в Україні у 2018 році
Троє українських спортсменів претендують на звання "Спортсмен року" за версією 23-ї загальнонаціональної програми "Людина року – 2018".
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України в Facebook.
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У категорію "Спортсмен року" потрапили абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО), наймолодша чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід і Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко.
До слова, церемонія нагородження "Людина року – 2018" відбудеться 23 березня в Києві.
Джерело: 24 Канал
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