Стали відомі наслідки травми Ліонеля Мессі у матчі Ліги чемпіонів

31-річний аргентинський форвард "Барселони" Ліонель Мессі уникнув перелому носа в першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Лікарі виключили у Мессі перелом носа, повідомляє AS. Але оскільки у Ліонеля при цьому сильно розпух ніс і виникли проблеми з диханням, все вказує на те, що у аргентинця тріщина в носовій перетинці.

Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед – Барселона

Мессі отримав гематому після зіткнення із захисником "Манчестер Юнайтед" Крісом Смоллінгом в рамках першого поєдинку чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

На 30-й хвилині матчу захисник манкуніанців Кріс Смоллінг агресивно вийшов на м'яч з-за спини аргентинця, збив Мессі з ніг і влучив йому в обличчя ліктем.

Ліонель Мессі пропустить кілька днів і, ймовірно, не зіграє з "Уескою" в найближчому турі Ла Ліги, але буде готовий до матчу з "Манчестер Юнайтед".

Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Барселона" – "Манчестер Юнайтед відбудеться 16 квітня на стадіоні "Камп Ноу" в Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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