Стали відомі несподівані причини занепаду клубу УПЛ

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ФК "Ворскла"
ФК "Ворскла"

Невпевнена гра полтавської "Ворскли" навесні пов'язана зі спробами зробити з команди комерційний проект, а також новачками команди, які не відповідають її рівню.

Про це розповів відомий журналіст Ігор Циганик.

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За його інформацією, гравці, які досягли третього місця для команди і виходу в груповий етап за підсумком минулого сезону, конфліктують з легіонерами, які були підписані пізніше.

Все почалося з того, що почали завозити легіонерів, які не відповідали рівню команди. Почалися якісь незрозумілі речі. А все, що зараз відбувається пов'язане з тим, що в колектив, який виграв бронзу, вклинилися люди, які намагалися впливати на історію, яка була. З огляду на все, що відбувається, не виключено, що міг виникнути конфлікт між футболістами, які добували "бронзу" і "вбивалися" за "Ворсклу" і тими, кого привезли,
– розповів журналіст в програмі Циганик Live.

"На даний етап комерційний проект з клубу зробити не вдалося: жодної пропозиції по легіонерам в Полтаві на сьогодні немає. Прогнозую, що найближчим часом можуть статися певні серйозні моменти", – підсумував Циганик.

Після зимової перерви "Ворскла" здобула лише одну перемогу в дев'яти матчах Прем'єр-ліги. На другому етапі полтавці виграли один матч з п'яти, ще два зігравши внічию і стільки ж програвши.

В минулому сезоні полтавці посіли третє місце УПЛ, поступившись лише "Шахтарю" і "Динамо" за кількістю очок. У поточному сезоні команда грала в груповому етапі Ліги Європи проти "Арсеналу", "Спортінга" і "Карабаху", де посіла третю сходинку.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Ворскла УПЛ
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