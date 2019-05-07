Стали відомі потенційні дата та місце бою Ломаченко – Кемпбелл

Бій українця Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) і британця Люка Кемпбелла (20-2, 16 КО) відбудеться в Англії.

Про це в своєму Twitter повідомив журналіст ESPN Стів Кім.

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Промоутер Ломаченко Боб Арум хоче провести поєдинок за пояси українця WBA і WBO, а також вакантний титул WBC в серпні-вересні поточного року в Англії.

Причина визначення такого місця зустрічі – бажання українця. Ломаченко після відвідин бою Усик – Белью в Манчестері дуже хотів битися в Британії.

Arum mentioned that when Loma went to see Usky-Bellew, and he saw the reaction of the UK fans and the reception he received, it piqued his interest in performing in Britain #boxing — Steve Kim (@StevESPNKim) 7 мая 2019 г.

У США поєдинок буде транслюватися на ESPN, а транслятора в Британії буде визначати Едді Хирн, який зазвичай співпрацює зі Sky Sports.

Поборотися за титул WBC боксери отримали, оскільки Майкі Гарсія заявив, щовідмовляється від титулу . У свою чергу Кемпбелл вже встиг кинути виклик Ломаченку й боксери можуть зустрітися восени.

Саме до цього часу Ломаченко має відновитися від травми. У бою проти Ентоні Кролли українець травмував руку .

Наразі свій останній бій Ломаченко провів 12-го квітня й жорстко нокаутував британця Ентоні Кроллу .

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