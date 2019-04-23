Стали відомі призові Карлоса Такама у випадку перемоги над Олександром Усиком

Вже 25 травня український боксер Олександр Усик дебютує у суперважкій вазі. Його суперником стане камерунець Карлос Такам. Останній зможе чимало заробити у випадку перемоги.

Карлос Такам може отримати 800 тисяч доларів, якщо переможе Олександра Усика, повідомляє Sport Arena. Скільки за цей бій отримає Олександр Усик – поки невідомо.

До слова: Ціна квитків на бій Усик – Такам

Окрім призових, для Такама цей бій важливий ще й тим, що він зможе вернутися в чемпіонську гонку. До цього камерунський боксер програв чотири бої, і виграв лише один. Такам поступився технічним нокаутом британцям Ентоні Джошуа та Дереку Чісорі, нокаутом Олександру Повєткіну та за очками новозеландцеві Джозефу Паркеру. І тільки 22 грудня 2018 року технічним нокаутом переміг німця Сенада Гаші.

Поєдинок Усик – Такам відбудеться 25 квітня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. В андеркарті бою Усик – Такам проведе поєдинок український боксер Олег Малиновський (23-0, 7 КО).