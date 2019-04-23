Стали відомі призові Карлоса Такама у випадку перемоги над Олександром Усиком
Вже 25 травня український боксер Олександр Усик дебютує у суперважкій вазі. Його суперником стане камерунець Карлос Такам. Останній зможе чимало заробити у випадку перемоги.
Карлос Такам може отримати 800 тисяч доларів, якщо переможе Олександра Усика, повідомляє Sport Arena. Скільки за цей бій отримає Олександр Усик – поки невідомо.
До слова: Ціна квитків на бій Усик – Такам
Окрім призових, для Такама цей бій важливий ще й тим, що він зможе вернутися в чемпіонську гонку. До цього камерунський боксер програв чотири бої, і виграв лише один. Такам поступився технічним нокаутом британцям Ентоні Джошуа та Дереку Чісорі, нокаутом Олександру Повєткіну та за очками новозеландцеві Джозефу Паркеру. І тільки 22 грудня 2018 року технічним нокаутом переміг німця Сенада Гаші.
Поєдинок Усик – Такам відбудеться 25 квітня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. В андеркарті бою Усик – Такам проведе поєдинок український боксер Олег Малиновський (23-0, 7 КО).
Вибір редакції
-
Натуралізація Мораеса: стало відомо, коли УЄФА розпочне розгляд справи22 квітня , 16:07
-
Дам 10 мільйонів, – президент "Інгульця" пообіцяв щедрі призові за перемогу над "Шахтарем"22 квітня , 12:39
-
Буду наймати адвокатів, щоб з ними розбиратися, – Роман Зозуля про звинувачення у нацизмі22 квітня , 09:58