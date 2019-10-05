Стали відомі шалені гонорари боксерів у поєдинку Дерев'янченко – Головкін

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Дерев'янченко – Головкін гонорари
Дерев'янченко – Головкін гонорари

В ніч з 5-го на 6 жовтня в Нью-Йорку (США) українець Сергій Дерев'янченко проведе бій проти Геннадія Головкіна (Казахстан) за вакантний титул за версією IBF в середній вазі.

Стали відомі суми гонорарів, які зароблять основні дійові особи боксерського шоу.

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Колишній чемпіон світу в середній вазі Геннадій Головкін поповнить банківський рахунок на 15 млн доларів. Його суперник Сергій Дерев'янченко стане багатшим на 5,2 млн доларів.

Для українця це вже буде друга спроба заволодіти поясом IBF. Уперше українець його оскаржував у жовтні 2018 року й тоді поступився роздільним рішенням суддів Даніелю Джейкобсу.

Геннадій Головкін – колишній чемпіон світу за версіями WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018).

Огляд поєдинку Головкін – Дерев’янченко читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Дерев'янченко – Головкін Сергій Дерев'янченко
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