Стали відомі стадіони, які прийматимуть фінали Ліги чемпіонів в 2021, 2022 і 2023 роках
У вересні відбудеться засідання УЄФА, де будуть оголошені міста, які приймуть найближчі фінали Ліги чемпіонів.
Джерела Associated Press в організації повідомляють, що вирішальний матч Ліги чемпіонів 2021 року прийме Санкт-Петербург.
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За інформацією видання, стадіон "Зеніта" випередив "Альянц-Арену" в Мюнхені в якості приймаючої сторони, однак німці отримають це право у 2022 році, а в 2023 фінал ЛЧ прийме лондонський "Уемблі".
Повідомляється, що офіційно про виборі на користь Санкт-Петербурга оголосять на засіданні виконавчого комітету УЄФА 24 вересня.
Арена "Санкт-Петербург" і мюнхенська "Альянц-Арена" в 2020 році також візьмуть кілька матчів чемпіонату Європи. Півфінали і фінал майбутнього європейської першості пройдуть на "Уемблі".
Нагадаємо, що в сезоні 2019/20 фінал пройде на "Олімпійському" стадіоні в Стамбулі.