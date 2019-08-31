Стали відомі стадіони, які прийматимуть фінали Ліги чемпіонів в 2021, 2022 і 2023 роках

У вересні відбудеться засідання УЄФА, де будуть оголошені міста, які приймуть найближчі фінали Ліги чемпіонів.

Джерела Associated Press в організації повідомляють, що вирішальний матч Ліги чемпіонів 2021 року прийме Санкт-Петербург.

Читайте також: Календар "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів

За інформацією видання, стадіон "Зеніта" випередив "Альянц-Арену" в Мюнхені в якості приймаючої сторони, однак німці отримають це право у 2022 році, а в 2023 фінал ЛЧ прийме лондонський "Уемблі".

Повідомляється, що офіційно про виборі на користь Санкт-Петербурга оголосять на засіданні виконавчого комітету УЄФА 24 вересня.

Арена "Санкт-Петербург" і мюнхенська "Альянц-Арена" в 2020 році також візьмуть кілька матчів чемпіонату Європи. Півфінали і фінал майбутнього європейської першості пройдуть на "Уемблі".

Champions League finals set to be staged in St Petersburg in 2021, Munich 2022 and Wembley 2023.

Confirmation set to come from UEFA executive committee meeting in September https://t.co/mP6Yg3dzyK — Rob Harris (@RobHarris) 30 августа 2019 г.

Нагадаємо, що в сезоні 2019/20 фінал пройде на "Олімпійському" стадіоні в Стамбулі.