Стали відомі суддівські призначення на матч Україна – Сербія

Союз європейських футбольних асоціацій оприлюднила склад суддівських бригад, які будуть працювати на найближчих матчах відбіркового турніру Євро-2020.

Один з ключових поєдинків в групі В, в якому зустрінуться збірні України та Сербії, довірено обслуговувати іспанським арбітрам.

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Головним арбітром зустрічі призначений Антоніо Мігель Матеу Лаос. Українським уболівальникам Лаос знайомий по роботі на матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між "Айнтрахтом" і "Шахтарем" (4:1), що відбулася в лютому цього року.

На недавньому фіналі Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Тоттенхемом" іспанцеві була відведена роль запасного судді.

Спорт 24 писав, що збірна Сербії зазнала вагомої кадрової втрати на найближчий матч відбору до Євро-2020 проти команди України.

Матч відбіркового турніру Євро 2020 Україна – Сербія пройде в п'ятницю, 7 червня, на "Арені Львів". Початок – о 21:45.

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