Стали відомі терміни відновлення Усика після травми

Менеджер українського важковаговика Олександра Усика (16-0, 12 КО) Егіс Клімас розповів про травму чемпіона WBC, WBO і IBF перед дебютом в суперважкому дивізіоні і про терміни відновлення.

Бій повинен був відбутися 25 травня, але тепер, ймовірно, боксери не вийдуть в ринг раніше осені. Слова Клімас цитує ESPN.

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Це були два місяці важкої роботи і підготовка йшла кожен день. Залишилося тільки два тижні до бою, але він травмувався. Звичайно, всі розчаровані, особливо Усик. Він вибув приблизно на місяць. Лікар сказав, що йому не можна нічого робити рукою протягом цього місяця. Потім буде ще місяць або два на відновлення і, сподіваємося, він зможе провести свій бій десь у вересні,

– зазначив Клімас.

До слова, перед фіналом WBSS Усик також отримав травму ліктя і бій з Муратом Гассієвим довелося відкласти. У підсумку, українець переміг і став абсолютним чемпіоном світу.

Усик повинен був дебютувати в супертяжах 25 травня в Оксон-Хіллі в поєдинку з Карлосом Такамом. Перемога в цьому поєдинку могла б дозволити українцю битися за титул WBO проти Ентоні Джошуа.

Якщо Карлос Такам переможе Олександра Усика, то може отримати 800 тисяч доларів. Олександр за бій заробить понад мільйон доларів.

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