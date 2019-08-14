Стало відомо, чи віддасть "Динамо" юного таланта в оренду

Журналіст Сергій Болотніков прокоментували ситуацію з 20-річним українським півзахисником київського "Динамо" Миколою Шапаренком.

Ведучий шоу "ТаТоТаке" розповів, чому півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко переведений в дубль.

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Інформація про переговори Шапаренка із "Зорею" – неправда. Якби Микола так вчинив, то у нього були б дуже серйозні проблеми. Такий трансфер можливий тільки на рівні керівників клубів, але таких переговорів поки немає. Шапаренко – улюблений гравець Григорія Суркіса, тому не так все буде просто – його будуть тримати до останнього.



У хавбека немає конфлікту з Хацкевичем, як це було раніше. У людини дуже важкий характер: якщо його не ставлять [в основний склад], з ним важко впоратися. Хороший тренер повинен знаходити підхід до всіх гравців, а якщо не можеш – треба відправляти, не тримати,

– сказав Болотніков.

Шапаренко в новому сезоні не зіграв жодного офіційного матчу. ЗМІ навіть повідомляли, що Миколу перевели в другу команду .

Також була інформація, що Микола Шапаренко може поповнити склад луганської "Зорі". 20-річний футболіст провів переговори з тренерським штабом луганчан в Києві.

У минулому сезоні Шапаренко зіграв за "Динамо" у всіх турнірах 33 матчі, забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі.

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