Стало відомо, коли Сидорчук після моторошної травми повернеться до тренувань з "Динамо"
Півзахисник "Динамо" Сергій Сидорчук може повернутися в загальну групу "біло-синіх" на наступному тижні.
Хавбеку вже зняли шви з розсіченої в матчі проти "Зорі" ноги. Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
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Наразі поки він займається окремо, разом з Микитою Бурдою, який також проходить відновлення після травми.
Сергій ще не готовий допомогти команді в майбутній грі з "Десною", проте є всі підстави сподіватися на його повернення в загальну групу на наступному тижні.
Травма Сергія Сидорчука
У матчі із "Зорею" (1:3) Сидорчук зазнав жахливої травми. На 82-й хвилині зустрічі легіонер луганчан Ловро Цвек жорстко сфолив проти капітана киян – ховартський півзахисник луганців примудрився навіть зламати щиток футболісту "біло-синіх". Сергій не зміг самостійно покинути поле, партнери винесли його на руках.
У Києві було проведено медичне обстеження, за результатами якого встановлено, що ні кістки, ні зв'язки у Сидорчука не пошкоджені.
Протягом найближчих двох тижнів футболіст змушений буде залишатися поза тренувальним процесом. Потім йому знімуть шви і Сидорчук зможе приступити до індивідуальних тренувань.
Відео травми Сидорчука