Півзахисник "Динамо" Сергій Сидорчук може повернутися в загальну групу "біло-синіх" на наступному тижні.

Хавбеку вже зняли шви з розсіченої в матчі проти "Зорі" ноги. Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Наразі поки він займається окремо, разом з Микитою Бурдою, який також проходить відновлення після травми.

Сергій ще не готовий допомогти команді в майбутній грі з "Десною", проте є всі підстави сподіватися на його повернення в загальну групу на наступному тижні.

Травма Сергія Сидорчука

У матчі із "Зорею" (1:3) Сидорчук зазнав жахливої травми. На 82-й хвилині зустрічі легіонер луганчан Ловро Цвек жорстко сфолив проти капітана киян – ховартський півзахисник луганців примудрився навіть зламати щиток футболісту "біло-синіх". Сергій не зміг самостійно покинути поле, партнери винесли його на руках.

У Києві було проведено медичне обстеження, за результатами якого встановлено, що ні кістки, ні зв'язки у Сидорчука не пошкоджені.

Протягом найближчих двох тижнів футболіст змушений буде залишатися поза тренувальним процесом. Потім йому знімуть шви і Сидорчук зможе приступити до індивідуальних тренувань.

Відео травми Сидорчука