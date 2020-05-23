Стало відомо, скільки клуби УПЛ платять за тестування на коронавірус

Українська асоціація футболу перенесла рестарт чемпіонату УПЛ з 30 травня на 6 червня. Почекати з відновленням чемпіонату довелося з двох причин. Не всі команди встигають провести тести на коронавірус і підготуватися до офіційних ігор.

Процедура тестування на COVID-19 обходиться клубам УПЛ в суму близько 120 тисяч гривень, повідомляє портал Meta Ratings.

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Тести на коронавірус повинна здати кожна команда в складі 60 осіб, включаючи футболістів, тренерів і представників клубного персоналу.

Перед відновленням тренувального процесу все команди української Прем'єр-ліги були зобов'язані пройти тестування, проте за даними Meta Ratings деякі клуби ще не поінформували УАФ про всі командних результатах.

Ще одну подібну процедуру клуби повинні пройти безпосередньо перед поновленням матчів чемпіонату України. Результат ПЛР-тесту приходить протягом 36 годин, після чого в разі негативного аналізу видається дозвіл на участь футболіста в змаганнях.

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