Стало відоме місце проведення матчу-відбору до Євро-2020 Україна – Литва

Федерація футболу України визначилася з місцем проведення матчу кваліфікації Євро-2020 між збірними України і Литви.

"Синьо-жовті" зіграють в Харкові. Поєдинок на ОСК "Металіст" відбудеться 11 жовтня. Таке рішення було прийнято на Виконкомі ФФУ.

Читайте також: Український футбольний клуб несподівано може припинити свої виступи

Нагадаємо, що 7-го і 10 червня у Львові збірна України проведе поєдинки відбіркового турніру Євро-2020 проти команд Сербії і Люксембургу.

Також виконком ФФУ вирішив, де пройдуть домашні матчі кваліфікаційного раунду молодіжного чемпіонату Європи-2021 за участю збірної України. 6-го і 10 вересня 2019 року молодіжна команда буде приймати Фінляндію і Мальту в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена".

Додамо, що місцем проведення матчу кваліфікаційного раунду жіночого чемпіонату Європи-2021 між національними жіночими збірними командами України та Німеччини 3 вересня 2019 року стане місто Львів, стадіон "Арена Львів".

Спорт 24 писав, що ФФУ змінить вивіску і офіційно буде називатися Українською асоціацією футболу.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram