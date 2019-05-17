Стало відоме місце проведення матчу-відбору до Євро-2020 Україна – Литва

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ОСК "Металіст" прийме матч Україна – Литва
ОСК "Металіст" прийме матч Україна – Литва / Фото з відкритих джерел

Федерація футболу України визначилася з місцем проведення матчу кваліфікації Євро-2020 між збірними України і Литви.

"Синьо-жовті" зіграють в Харкові. Поєдинок на ОСК "Металіст" відбудеться 11 жовтня. Таке рішення було прийнято на Виконкомі ФФУ.

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Нагадаємо, що 7-го і 10 червня у Львові збірна України проведе поєдинки відбіркового турніру Євро-2020 проти команд Сербії і Люксембургу.

Також виконком ФФУ вирішив, де пройдуть домашні матчі кваліфікаційного раунду молодіжного чемпіонату Європи-2021 за участю збірної України. 6-го і 10 вересня 2019 року молодіжна команда буде приймати Фінляндію і Мальту в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена".

Додамо, що місцем проведення матчу кваліфікаційного раунду жіночого чемпіонату Європи-2021 між національними жіночими збірними командами України та Німеччини 3 вересня 2019 року стане місто Львів, стадіон "Арена Львів".

Спорт 24 писав, що ФФУ змінить вивіску і офіційно буде називатися Українською асоціацією футболу.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Збірна України з футболу Євро-2020 Новини Харкова
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