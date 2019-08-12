Стало відоме нове місце проведення матчу "Маріуполя" у Лізі Європи через обвал даху

Нідерландський футбольний клуб АЗ несподівано для себе зіткнувся з проблемою пошуку домашнього стадіону для найближчих матчів.

Спорт 24 писав, що у суботу, 10 серпня, матч "Маріуполя" у Лізі Європи опинився на межі зриву. Все через дах на стадіоні АЗ, який обвалився на трибуни. Впало перекриття центральних трибун стадіону AFAS, де і виступає АЗ.

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Майбутні два матчі, що мають домашній статус, АЗ Алкмаар змушений буде провести на стадіоні "АДО Ден Хааг", де проводить свої домашні матчі однойменний клуб з Гааги.



Арена "АДО Ден Хааг"

Нагадаємо, що один з матчів – поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Маріуполя". Ця зустріч має відбудеться 15 серпня, початок – о 21:30.

У домашньому матчі "Маріуполь" зіграв внічию з АЗ завдяки неймовірним сейвам Худжамова.