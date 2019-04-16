Стало відомо, чи зіграє Олександр Зінченко проти "Тоттенхема" в Лізі чемпіонів

Півзахисник "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко, швидше за все, не зіграє в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів проти "Тоттенхема".

Українець не брав участі в сьогоднішньому тренуванні команди, він навіть не займався індивідуально.

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Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко травмувався у матчі проти "Кардіффа". Українця на 19 хвилині замінив Кайл Уокер. Згодом виявилося, що у футболіста невелике розтягнення задньої поверхні стегна. Раніше сам Олександр заявляв, що йому на відновлення знадобиться близько десяти днів.

22-річний українець зіграв 23 матчі за "Манчестер" Сіті у всіх турнірах цього сезону, відзначившись 1 голом і 5 асистами.

Матч "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем" відбудеться 17 квітня. Початок зустрічі о 22:00.Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою лондонців з рахунком 1:0.

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