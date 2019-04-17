Стало відомо, чому ключовий гравець "Шахтаря" не зіграє проти "Дніпра-1"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко пропустить півфінальний матч Кубка України проти "Дніпра-1".

У Віктора Коваленка пошкодження паху. Про це повідомляє ТК "Футбол 1/2".

Читайте також: СК Дніпро-1 – Шахтар: де дивитися онлайн матч півфіналу Кубка України

Травму він отримав в останньому матчі УПЛ проти "Зорі" (3:0). Футболіст не потрапив в заявку "гірників" на кубковий матч, при цьому невідомо, скільки ігор Коваленко може пропустити.

Також відсутні в заявці "гірників" захисник Богдана Бутко, який тренувався за індивідуальною програмою, а також Марлос. Лідер Шахтаря минулого тижня переніс операцію на стегні і пропустить півтора місяця.

У поточному сезоні Віктор Коваленко зіграв за "Шахтар" в 28 матчах у всіх турнірах, забивши 6 голів і зробивши 2 асисти.

Матч "Дніпро-1" – "Шахтар" відбудеться в середу, 17 квітня. Початок зустрічі – о 18:30.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram