Стало відомо, чому суперник Гвоздика не зміг продовжити бій після п'ятого раунду

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Дуду Нгумбу в бою з Олександром Гвоздиком
Дуду Нгумбу в бою з Олександром Гвоздиком / boxingscene.com

У французького боксера Дуду Нгумбу, який не зміг продовжити бій за титул чемпіона світу проти Олександра Гвоздика, виявили серйозну травму.

У ніч на 31 березня Гвоздик у Філадельфії успішно провів свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Українець переміг Нгумбу, оскільки той не зміг продовжити бій, хоча українець не завдав сильних ударів по тілу суперника.

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Гвоздик після бою був незадоволений, оскільки хотів провести більше раундів. А тренер українця Тедді Атлас назвав Нгумбу дивним хлопцем. Після цього французького боксера запідозрили в тому, що він вирішив "відбути" номер та просто заробити гроші.

Але виконавчий директор Атлетичної комісії штату Пенсільванія Грег Сьорб стверджує, що у бійця серйозна травма – розрив зв'язок гомілки.

Я надивився на травми, на розриви зв'язок. Бували моторошні, але такого раніше не бачив... Він пробув у госпіталі декілька годин. Йому зробили спеціальне взуття з фіксаторами гомілки. Наскільки знаю, він вже відлетів до Франції. Зупинка бою? Чому все так затягнулося? Ну... Адже ніхто не хоче, щоб бій завершився ось так, правильно? Тому я хотів переконатися через перекладача безпосередньо в Нгумбу, що він не зможе продовжити бій,
– цитує Сьорба ESPN.

Гвоздик швидше за все, наступний бій проведе проти обов'язкового претендента. Ним є американець Маркус Браун.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик
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