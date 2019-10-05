Стало відомо, де та коли можна придбати квитки на матч Кубка України "Динамо" – "Шахтар"

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Динамо – Шахтар квитки та матч 30 жовтня
Динамо – Шахтар квитки та матч 30 жовтня

Квитки на матч Кубка України між "Динамо" і Шахтарем надійдуть у продаж вже 5 жовтня.

Вартість квитків варіюється від 60 до 1000 гривень, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Квитки можна придбати в касах на Троїцькій площі, біля станції метро "Олімпійська", а також в касах стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського. Крім цього, квитки можна придбати онлайн.

Матч 1/8 фіналу Кубка України між "Динамо" і "Шахтарем" відбудеться на НСК Олімпійський 30 жовтня. Старт зустрічі – 19:30.

До слова, "Динамо" та "Шахтар" 16-й раз в історії Кубка України зустрінуться в очному поєдинку. Десять протистоянь виграв "Шахтар", а "Динамо" – тільки п'ять. Вся статистика матчів – у нашому матеріалі.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Динамо
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