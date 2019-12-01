Стало відомо де тренуватиметься та житиме збірна України перед Євро-2020 та під час турніру

Збірна України зіграє на Євро-2020. Вже відомо де та з ким зіграє українська команда.

Нагадаємо, збірна України потрапила до групи C. Там суперниками збірної України стали збірні Нідерландів та Австрії. ще одного суперника українці отримають аж в березні 2020 року. Це буде або збірна Румунії, якщо виграє кваліфікацію Ліги націй. Або одна з чотирьох збірних Грузія, Білорусь, Північна Македонія чи Косово.

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Перший матч проти Нідерландів збірна України зіграє в Амстердамі 14 червня. Після цього два матчі проведе в Бухаресті – 18 та 22 червня.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів де і як готуватиметься збірна до Євро-2020. А також де мешкатиме під час самого турніру.

"Готуватися збірна буде у Харкові. Під час Євро-2020 базуватися команда буде в Бухаресті, є попередня домовленість. Місто нам сподобалося, ми вже попрацювали з посольством України в Румунії, переглянули умови", – розповів Андрій Павелко.

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