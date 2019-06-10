Стало відомо, де "Зоря" зіграє домашні матчі кваліфікації Ліги Європи

"Зоря" підтвердила, що проведе домашні матчі кваліфікації Ліги Європи на стадіоні "Славутич-Арена" у Запоріжжі.

Луганський клуб стартує в наступному розіграші Ліги Європи з другого раунду. Про це повідомляє офіційний сайт "Зорі".

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Як відомо, жеребкування другого раунду відбудеться 19 червня. Матчі пройдуть 25 липня і 1 серпня.

Якщо "Зоря" вийде в груповий етап, питання місця проведення домашніх матчів буде вирішуватися окремо в ході візиту делегації УЄФА.

Раніше спорт 24 писав, що головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран готується до єврокубків і хоче грати в місті, де починалася його футбольна кар'єра.

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