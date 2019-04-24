Стало відомо, хто може очолити Федерацію біатлону України

Федерація біатлону України підбила підсумки сезону 2018-2019. Одне з питань, яке прозвучало на засіданні тренерської ради за участю провідних наставників України та функціонер – хто може очолити Федерацію після Володимира Бринзака.

Ім'я свого наступника назвав сам Володимир Бринзак. Такою людиною, на його думку, може стати Андрій Дериземля, який під час цього засідання сидів по праву руку від президента федерації, пише сайт biathlon.com.ua.

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"Рано чи пізно, але молоді повинні брати кермо влади у свої руки. Мені б хотілося, щоб Андрій Васильович вже зараз починав більш щільно заглиблюватися в усі нюанси управління нашим біатлоном. А я б згодом міг попрацювати віце-президентом, допомагаючи йому більш плавно увійти в курс справи", – зазначив Володимир Бринзак.

Та варто відзначити, що наступні вибори президента Федерації біатлону України відбудуться на черговій звітно-виборній конференції навесні 2022 року.