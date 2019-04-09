Стало відомо, хто може очолити "Львів" після відставки Бакалова

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ФК "Львів"
ФК "Львів"

ФК "Львів" розпочав пошуки нового головного тренера після звільнення Юрія Бакалова.

Спорт 24 писав, що у понеділок, 8 квітня, "Львів" та 53-річний фахівець прийняли рішення розірвати контракт за згодою сторін.

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За інформацією Sport.ua, "Львів" розглядає на заміну Юрію Бакалову ряд кандидатур і має намір оголосити ім'я нового наставника в найближчі дні.

Йдеться про екс-тренера збірної України Олександра Заварова, колишнього наставника "Арсенала-Київ", "Говерли" та "Спартака" В'ячеслава Грозного та екс-хавбека "Дніпра" Максима Калініченка.

Юрій Бакалов очолив "Львів" у серпні 2018 року, прийшовши на зміну бразильцю Жилмару, у якого не виявилося необхідної тренерської ліцензії для роботи з клубом української Прем'єр-ліги.

Під керівництвом 53-річного Бакалова "Львів" в останній момент прорвався у верхню топ-6 і отримав шанс поборотися за єврокубки.

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Теги: Спорт Футбол ФК Львів УПЛ Новини Спорту
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