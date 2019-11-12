Стало відомо, хто представлятиме Україну на Різдвяній гонці з біатлону

Визначилися учасники від України в Різдвяній гонці з біатлону. Виставкові змагання відбудуться 28 грудня в німецькому Гельзенкірхені.

Збірну України представить дует Анастасія Меркушина / Дмитро Підручний. Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Читайте також: Збірна України з біатлону назвала склад на турнір у Норвегії

Формат гонки – змішана естафета між командами, які складаються з двох учасників.

Крім того, в цьому році вперше пройде Юніорська Різдвяна гонка. У ній також візьмуть участь українці – Катерина Бех та Богдан Цимбал.

У минулому році українська пара Юлія Джима – Артем Прима на "Рона Фелтінс-Арені" в Гельзенкірхені зайняла 8 місце.

Спорт 24 писав, що вже став відомий календар Кубка світу з біатлону сезону-2019/20 та чемпіонату світу-2020, який відбудеться в італійському Антхольці. Біатлонний сезон розпочнеться 29-го листопада у Швеції.