Стало відомо, хто прокоментує матч за Суперкубок України з футболу

У неділю, 28 червня, "Шахтар" і "Динамо" зустрінуться в матчі за Суперкубок України-2019.

Зустріч буде коментувати Андрій Столярчук. Трансляція буде доступна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1".

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Початок матчу на одеському стадіоні "Чорноморець" – о 21:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

Раніше Спорт 24 писав, що громадський порядок і безпеку під час поєдинку за Суперкубок України між "Динамо" та "Шахтарем" в Одесі на стадіоні "Чорноморець" готові забезпечити 1,2 тисячі правоохоронців.

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