Стало відомо, хто розсудить дербі між "Динамо" та "Шахтарем" в Кубку України

Центральний матч 1/8 фіналу Кубка України між "Динамо" і "Шахтарем" розсудить бригада арбітрів на чолі з Віктором Копієвський з Кропивницького.

Асистентами головного рефері виступлять Андрій Скрипка (Кропивницький) і Володимир Володін (Херсон). Четвертим арбітром призначений Микола Балакін (Київська обл.).

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Поєдинок "Динамо" – "Шахтар", як і всі інші матчі 1/8 фіналу Кубка України, буде зіграний у середу, 30 жовтня. Початок зустрічі на НСК "Олімпійський" о 19:30.

В нинішньому сезоні "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися вже двічі. У матчі за Суперкубок України кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1, а в чемпіонаті з аналогічним результатом сильнішими були "гірники".

У минулому розіграші Кубка України "Динамо" і "Шахтар" зіграли на стадії 1/4 фіналу – тоді після нічиєї (1:1) в основний і додатковий час донеччани виграли в серії пенальті з рахунком 4:3. У підсумку "Шахтар" став переможцем Кубка, розгромивши у фіналі "Інгулець" (4:0).