Стало відомо, коли лідер збірної України повернеться на поле після важкої травми

Півзахисник "Вест Хема" і збірної України Андрій Ярмоленко може зіграти в контрольному матчі за клуб 11 липня.

11 липня "Вест Хем" у рамках першого етапу передсезонної підготовки проведе в Австрії перший контрольний поєдинок, в якому може відбутися повернення на поле півзахисника збірної України. Суперником "Молотобійців" стане представник австрійської бундесліги ФК "Альтах".

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Окрім цього матчу, в команди Ярмоленка заплановано ще чотири товариські зустрічі: 17 липня — з "Манчестер Сіті", суперник на 20 липня визначиться пізніше в азійському турнірі представників АПЛ, 27 липня — із "Фулхемом" і 3 серпня — з іспанським "Атлетіком".

Перша офіційна зустріч для "Вест Хема" в сезоні запланована на 10 серпня. Це буде матч першого туру АПЛ проти "Манчестер Сіті".

Ярмоленко не виходив на поле з жовтня 2018 року. Тоді він отримав травму в матчі проти "Тоттенхема". Через розрив ахіллового сухожилля він пропустив весь період. В кінці квітня він приступив до тренувань в загальній групі.

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