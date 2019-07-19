Стало відомо, коли на українську Прем'єр-лігу чекає розширення

Українська Прем'єр-ліга переглянула рішення щодо розширення чемпіонату в найближчі два роки.

Про це повідомила прес-служба організації.

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Представники клубів УПЛ на загальних зборах проголосували за розширення чемпіонату в сезоні 2020/2021 до 14 клубів. Потім в наступному сезоні турнір може бути розширений до 16 команд.

Таким чином, з Першої ліги за підсумками сезону 2019/2020 в елітний дивізіон безпосередньо вийдуть команди, які займуть перші два місця.

Між 12 командою УПЛ і третім місцем Першої ліги відбудуться два матчі плей-офф. Спочатку планувалося, що різке розширення турніру відбудеться тільки в сезоні-2021/2022, коли кількість команд збільшиться до 16-ти.

Українська Прем'єр-ліга існує у форматі 12 клубів з 2016 року, коли відбулося скорочення на двох учасників. Команди проводять два кола, після чого формуються дві "шістки". Перша бореться за титул і зону єврокубків, а друга — за виживання.