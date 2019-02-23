Стало відомо, коли розпочнеться продаж квитків на матч "Динамо" – "Челсі": ціна
У неділю, 24 лютого, о 10:00 розпочнеться онлайн-продаж квитків на матч 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому київське "Динамо" прийматиме лондонський "Челсі".
Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
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А з 14:00 понеділка, 25 лютого, квитки будуть доступні у касах біля "Олімпійського" та стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського.
Продаж квитків буде здійснюватись у наступних цінових категоріях: 50, 100, 200, 300, 350, 400, 800 та 1000 гривень.
Ціна квитків на матч Динамо – Челсі
До слова, у 1/8 фіналу Ліги Європи київський клуб зустрінеться з "Челсі". Перший поєдинок відбудеться 7 березня на "Стемфорд Брідж", матч-відповідь зіграють 14 березня, початок гри о 19:55.
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