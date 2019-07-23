Стало відомо, коли "Шахтар" представить нову домашню форму
4 серпня донецький "Шахтар" проведе перший домашній матч у сезоні-2019/20. Саме у цьому матчі "гірники" презентують новий домашній комплект форми.
У 2-му турі Прем’єр-ліги "оранжево-чорні" на харківському ОСК "Металіст" зустрінуться з "Карпатами". Початок о 19:30.
Для тренерського штабу чемпіонів країни на чолі з Луїшем Каштру цей поєдинок буде прем’єрним у Харкові. До цього його команда зіграє проти "Динамо" у матчі за Суперкубок України 28 липня в Одесі. А в першому турі УПЛ 31 липня відправиться до "Олександрії" на матч проти бронзового призера попередньої першості.
Тест: Що ви знаєте про Суперкубок України?
Джерело: 24 канал
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