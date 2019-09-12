Стало відомо, коли "Шахтар" презентує Коноплянку та інших новачків

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Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" представить літніх новачків команди у четвер, 12 вересня. Презентація відбудеться в Києві.

Півзахисник Євген Коноплянка та захисник Вітао отримають ігрові футболки та дадуть відповіді на питання.

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Захід розпочнеться о 16:00. Пряма трансляція запланована на офіційному каналі "Шахтаря" в YouTube.

Спорт 24 писав, що Коноплянка став гравцем "Шахтаря" в останній день роботи трансферного вікна. Вінгер вже встиг дебютувати за нову команду в товариському матчі.

Півзахисник покинув Україну влітку 2015 року, коли перейшов з "Дніпра" в "Севілью". Однак в Іспанії Коноплянка заграти так і не зумів і через рік перебрався в "Шальке" на правах оренди.

У минулому сезоні 29-річний Коноплянка не проходив в основу "Шальке", забивши 1 гол і віддавши 2 результативні передачі в 21 матчі у всіх турнірах за "кобальтових".

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Євген Коноплянка
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