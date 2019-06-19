Стало відомо, коли "Шахтар" презентує нового тренера

Донецький "Шахтар" оголосив, що 21 червня в Києві проведе презентацію нового наставника Луїша Каштри.

Захід розпочнеться о 15:00 в готелі "Опера" в Києві, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Новий тренер "Шахтаря" проведе першу прес-конференцію в ролі наставника "гірників". До "Шахтаря" Каштру тренував "Віторію Гімарайнш".

Луїш Каштру лише минулого тижня перейшов у "Шахтар" з "Віторії", замінивши на посаді наставника донецького клубу Паулу Фонсеку.

До 2013 року Каштру працював з маловідомими португальськими клубами, але в тому році очолив молодіжну команду "Порту". Навесні 2014 року на два місяці тимчасово очолив основну команду, на посаді головного тренера якої змінив якраз колишнього наставника "Шахтаря" Паулу Фонсеку. Після цих двох місяців повернувся до роботи з молодіжною командою. Після неї Каштру очолював "Ріу Аве", "Шавіш" і "Віторію Гімарайнш".

Перший офіційний матч в новому сезоні "Шахтар" під керівництвом Каштру проведе 28 липня. У грі за Суперкубок України "гірники" зіграють проти "Динамо" в Одесі.

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