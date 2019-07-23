Стало відомо коли та де "Динамо" зіграє матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Брюгге"

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Стало відомо коли та де "Динамо" зіграє матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Брюгге"

Київське "Динамо" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє проти бельгійського "Брюгге" перший матч відбудеться на виїзді.

Згодом стало відомо, що матч "Брюгге" – "Динамо" відбудеться у вівторок, 6 серпня, на стадіоні "Ян Брейдель". Гра розпочнеться о 21:30.

До слова: "Динамо" зіграє проти "Брюгге": що відомо про бельгійців

Щодо матчу-відповіді, то на сайті УЄФА поки немає про нього жодної інформації. Хоча є інформація про інші матчі "Аякс" – ПАОК та "Порту" – "Краснодар", які відбудуться у той же день (вівторок, 13 серпня).

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Теги: Спорт Футбол Динамо Ліга чемпіонів
Джерело: 24 канал
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