Стало відомо, коли українська переможниця Вімблдону дебютує в дорослому тенісі
17-річна українська тенісистка Дарія Снігур назвала турнір, на якому дебютує в дорослому тенісі.
Снігур повідомила, що її дебютним турніром в дорослому тенісі стане 25-тисячник в Кір'ят-Шмоні (Ізраїль), пише Xsport.ua.
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Наразі переможниця юніорського Вімблдону-2019 тренується в Києві на хардових кортах Міжнародної тенісної академії в Пуща-Водиці.
На даний момент перемога Снігур на юніорському Вімблдоні є головною в кар'єрі – раніше найкращим результатом 17-річної українки був півфінал юнацького Australian Open.
Турнір в Кір'ят-Шмоні пройде з 26 серпня по 1 вересня на півночі Ізраїлю.
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