Стало відомо, коли українська переможниця Вімблдону дебютує в дорослому тенісі

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Дарія Снігур
Дарія Снігур / Twitter ITF

17-річна українська тенісистка Дарія Снігур назвала турнір, на якому дебютує в дорослому тенісі.

Снігур повідомила, що її дебютним турніром в дорослому тенісі стане 25-тисячник в Кір'ят-Шмоні (Ізраїль), пише Xsport.ua.

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Наразі переможниця юніорського Вімблдону-2019 тренується в Києві на хардових кортах Міжнародної тенісної академії в Пуща-Водиці.

На даний момент перемога Снігур на юніорському Вімблдоні є головною в кар'єрі – раніше найкращим результатом 17-річної українки був півфінал юнацького Australian Open.

Турнір в Кір'ят-Шмоні пройде з 26 серпня по 1 вересня на півночі Ізраїлю.

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Теги: Спорт Вімблдон Теніс
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