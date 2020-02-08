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Стало відомо, коли українська зірка НБА зіграє перший матч за "Сакраменто"

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Олексій Лень / Testudo Times

Український центровий Олексій Лень дебютує за "Сакраменто Кінгз" в понеділок, 10 лютого, в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Мілуокі Бакс".

Лень пропустив матч проти "Маямі Хіт" і не зіграє 9 лютого проти "Сан-Антоніо Сперс", повідомляє The Sacramento Bee.

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Олексій пропустив 10 останніх матчів через травму стегна, отриману ще в якості гравця "Атланта Хоукс", яка обміняла його в "Кінгз" перед дедлайном.

Цьогоріч за умовами свого контракту українець заробить в НБА 4,1 мільйона доларів.

Зазначимо, що це вже третя команда Леня у його заокеанській кар'єрі – раніше український центровий виступав за "Фінікс Санс".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту NBA Олексій Лень
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