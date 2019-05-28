Стало відомо, коли Усик проведе наступний бій

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Усик повернеться на ринг у вересні
Усик повернеться на ринг у вересні / Новое Время

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO, WBC і IBF українець Олександр Усик повернеться на ринг у вересні 2019 року.

Відповідну інформацію озвучив промоутер Олександра Усика Едді Хірн у коментарі Boxing News 24. При цьому де саме відбудеться бій та хто буде суперником Усика – ще невідомо.

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Цілком ймовірно, що Усик битиметься з Карлосом Такамом. Саме з ним був запланований бій на 25 травня в Оксон-Хіллі (США). Але через травму українця, участь Усика у цьому бою довелося скасувати. При цьому Такам так і не знайшов собі іншого суперника, тож не боксував у цей вечір.

Для Усика цей бій мав стати дебютним у суперважкій вазі. Поки ж він утримує пояси чемпіона WBO, WBC і IBF у важкій вазі. Але невдовзі йому доведеться або від них відмовлятися, або повертатися до важкої ваги для їх захисту.

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Теги: Новини Спорту Олександр Усик Спорт Бокс
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