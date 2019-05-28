Стало відомо, коли Усик проведе наступний бій

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO, WBC і IBF українець Олександр Усик повернеться на ринг у вересні 2019 року.

Відповідну інформацію озвучив промоутер Олександра Усика Едді Хірн у коментарі Boxing News 24. При цьому де саме відбудеться бій та хто буде суперником Усика – ще невідомо.

Читайте також: Травмований Усик дав перше інтерв'ю за тривалий час

Цілком ймовірно, що Усик битиметься з Карлосом Такамом. Саме з ним був запланований бій на 25 травня в Оксон-Хіллі (США). Але через травму українця, участь Усика у цьому бою довелося скасувати. При цьому Такам так і не знайшов собі іншого суперника, тож не боксував у цей вечір.

Для Усика цей бій мав стати дебютним у суперважкій вазі. Поки ж він утримує пояси чемпіона WBO, WBC і IBF у важкій вазі. Але невдовзі йому доведеться або від них відмовлятися, або повертатися до важкої ваги для їх захисту.