Стало відомо, коли УЄФА розгляне допінгову справу Артема Бєсєдіна

Форвард "Динамо" Артем Бєсєдін завалив допінг-тест після гри групового турніру Ліги Європи з "Мальме" (3:4). УЄФА відсторонив Бєсєдіна від будь-якої футбольної активності на місяць, включаючи тренування в клубі.

Як стало відомо Sport.ua, розгляд справи Бєсєдіна відбудеться після 6 січня. Про це УЄФА в письмовому вигляді повідомив національну федерацію.

Читайте також: Бєсєдін провалив допінг-тест: що у нього виявили та на скільки його можуть дискваліфікувати

При цьому ніякої конкретики про те, на чому саме попався 23-річний футболіст, на даний момент немає.

Що відомо про ситуацію Бєсєдіна?

Нападник не пройшов допінг-тест. Це сталося після матчу "Мальме" – "Динамо" в Лізі Європи. Форвард відсторонений від будь-якої футбольної діяльності на 30 днів. У найближчі дні повинна визначитися дата слухання справи.

У нинішньому сезоні Бєсєдін провів 23 матчі за "Динамо", забив у них вісім м'ячів і зробив два асисти.